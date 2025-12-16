Illusi, stanchi e arrabbiati: i tifosi contro la Fiorentina, Commisso nel mirino

La Nazione sulla tifoseria

Redazione VN 16 dicembre - 07:24

Le immagini della Curva Fiesole che si svuota prima del fischio finale di Fiorentina-Verona hanno rappresentato un segnale fortissimo e doloroso per tutto l’ambiente viola. Al termine della gara i giocatori sono stati respinti dalla parte bassa della curva, mentre un gruppo di ultras si è spostato all’esterno dello stadio per attendere la squadra. Anche il post-partita ha lasciato amarezza, con i calciatori che hanno evitato il confronto diretto rientrando al Viola Park su van dai vetri oscurati, rinviando ancora una volta il faccia a faccia con la tifoseria.

Il giorno successivo è stato segnato da rabbia e sconforto, esplosi sui social, sul web e nelle radio cittadine. Tra incredulità e rassegnazione, molti tifosi vivono un momento di profonda frattura emotiva, mentre una parte del tifo organizzato si prepara comunque a seguire la squadra a Losanna, nonostante il “patto di Bergamo” percepito come tradito dai giocatori. Intanto gli ultras stanno lavorando a una nuova presa di posizione, segno che nessuno intende restare a guardare il declino della Fiorentina senza reagire.

In serata è arrivato anche il duro comunicato dell’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, che ha annunciato una rottura con l’attuale proprietà, dichiarando di non riconoscersi più in essa pur ribadendo l’amore eterno per la Fiorentina. Parole pesanti che certificano come il rapporto tra il club e la sua gente sia ormai seriamente compromesso, con una distanza che cresce di giorno in giorno. Lo scrive la Nazione.