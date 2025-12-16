Da obiettivo a intralcio, adesso la Fiorentina pensa alla Conference

La Conference League, un tempo obiettivo fortemente voluto e oggi carico di rimpianti, è diventata per la Fiorentina un impegno scomodo. Dopo due finali perse e una semifinale, la competizione europea arriva in un momento delicatissimo, incastrata tra la sconfitta con il Verona e la sfida decisiva di campionato contro l’Udinese. Giovedì a Losanna si decide una fetta importante del percorso europeo, ma resta il dubbio su con quale stato d’animo Ranieri e compagni affronteranno la trasferta svizzera, mentre in Serie A la squadra è immersa in una crisi profonda.