La Conference League, un tempo obiettivo fortemente voluto e oggi carico di rimpianti, è diventata per la Fiorentina un impegno scomodo. Dopo due finali perse e una semifinale, la competizione europea arriva in un momento delicatissimo, incastrata tra la sconfitta con il Verona e la sfida decisiva di campionato contro l’Udinese. Giovedì a Losanna si decide una fetta importante del percorso europeo, ma resta il dubbio su con quale stato d’animo Ranieri e compagni affronteranno la trasferta svizzera, mentre in Serie A la squadra è immersa in una crisi profonda.
Da obiettivo a intralcio, adesso la Fiorentina pensa alla Conference
Quella che a inizio stagione era una priorità condivisa da società, allenatore e squadra, con il sogno di riportare un trofeo a Firenze dopo decenni di attesa, oggi passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alla lotta salvezza. La situazione in campionato è definibile senza eccessi come drammatica dal punto di vista sportivo, e catalizza tutte le energie mentali dell’ambiente viola. La Conference diventa così un’incombenza pesante, più che un’occasione, nel mezzo di una “burrasca” che sembra non avere fine.
Eppure, a Losanna c’è una qualificazione da conquistare per difendere il prestigio europeo della Fiorentina e della città. Una vittoria potrebbe valere con buona probabilità l’accesso diretto agli ottavi, un pareggio garantirebbe almeno i playoff di febbraio, mentre una sconfitta lascerebbe il destino appeso ai risultati delle altre squadre. Un bivio europeo che arriva nel momento meno opportuno, ma che resta comunque fondamentale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
