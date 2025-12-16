CorSport: “Ferrari sta cercando un nuovo dirigente. Perché non richiamare Pradè?”

Paolo Vanoli sembra essere confermato alla guida della Fiorentina, almeno per ora. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Alessandro Ferrari starebbe cercando un nuovo dirigente da affiancare all'allenatore viola. Il nome di Cristiano Giuntoli sembra complicato e allora il quotidiano ripropone il ritorno di Daniele Pradè:
Eppure, la ricerca di un dirigente che si prenda un ruolo così delicato e decisivo in questo momento è tutt’altro che semplice. Girava il nome di Giuntoli, ma non ci sono né le condizioni, né l'idea e né la volontà del diretto interessato per andare oltre l’illazione, e allora perché non provare a convincere Pradè a ritirare le dimissioni e a rimettere mano pro-tempore ad un gruppo che ha costruito e che conosce bene? Intanto, si va avanti così verso il Losanna e, forse, l’Udinese sperando che cambi qualcosa. Basterà la speranza?
