SportMediaset: “Decisioni viola, Pioli opzione e Giuntoli nome caldo”

E' tempo di decisioni in casa viola; incerto il futuro di Vanoli, Giuntoli nome forte

Redazione VN 15 dicembre - 14:02

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, la giornata di oggi sarà decisiva per chiarire il destino di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Al Viola Park sono in corso confronti e valutazioni interne, con la società chiamata a una scelta delicata.

L’ipotesi di concedere al tecnico un’ulteriore occasione, già nella prossima gara contro l’Udinese, rimane concreta, ma lo scenario resta fluido e non si possono escludere sviluppi improvvisi. La sensazione è che ogni opzione sia ancora aperta.

Nel caso in cui si arrivasse a una separazione, uno dei profili monitorati con maggiore attenzione è quello di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano è disponibile a rientrare in pista ed è ancora legato contrattualmente, fattore che lo rende una soluzione immediatamente percorribile per il club viola.

Le riflessioni, inoltre, non si limitano alla guida tecnica. In casa Fiorentina si valutano anche possibili interventi a livello dirigenziale, con il nome di Cristiano Giuntoli che continua a essere considerato un’opzione di peso in caso di riorganizzazione dell’area sportiva.