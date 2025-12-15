Bocci: “Gente di calcio e cessione di un big: ecco come ripartire”

Ieri Vanoli ha sbagliato i cambi, la squadra insisteva con i cross nonostante il Verona prendesse tutti i palloni. Una rivoluzione a gennaio è difficile, potresti provare a vendere uno dei giocatori più importanti ma il problema è trovare il sostituto. Non è solo una questione di sistema di gioco o di condizione fisica. De Gea è diventato un caso, Kean non segna più. Ieri Fagioli e Gudmundsson sono stati tra i migliori, ma quando emergono loro spariscono gli altri. Serve un manager importante da affiancare a Ferrari e Goretti. Un nome? Prandelli. Dentro la Fiorentina serve gente di calcio. La prima cosa che farei è prolungare il silenzio stampa. In questo momento servono i fatti, non le parole. Sabatini a Salerno fece un miracolo a gennaio, ma oggi è complicato anche per le sue condizioni di salute. Di quel livello, liberi, ce ne sono pochi. Potresti pensare a Giuntoli, uno abituato a vivere lo spogliatoio. La Fiorentina, se vuole fare mercato, dovrà cedere un giocatore importante. È l’unico modo per sistemare le cose.