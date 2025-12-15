Viola News
Bocci: “Gente di calcio e cessione di un big: ecco come ripartire”

Alessandro Bocci
Le parole di Alessandro Bocci al Pentasport di Radio Bruno
Redazione VN

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha analizzato il momento delicatissimo della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Verona, soffermandosi su aspetti tecnici, societari e dirigenziali.

Ieri Vanoli ha sbagliato i cambi, la squadra insisteva con i cross nonostante il Verona prendesse tutti i palloni. Una rivoluzione a gennaio è difficile, potresti provare a vendere uno dei giocatori più importanti ma il problema è trovare il sostituto. Non è solo una questione di sistema di gioco o di condizione fisica. De Gea è diventato un caso, Kean non segna più. Ieri Fagioli e Gudmundsson sono stati tra i migliori, ma quando emergono loro spariscono gli altri. Serve un manager importante da affiancare a Ferrari e Goretti. Un nome? Prandelli. Dentro la Fiorentina serve gente di calcio. La prima cosa che farei è prolungare il silenzio stampa. In questo momento servono i fatti, non le parole. Sabatini a Salerno fece un miracolo a gennaio, ma oggi è complicato anche per le sue condizioni di salute. Di quel livello, liberi, ce ne sono pochi. Potresti pensare a Giuntoli, uno abituato a vivere lo spogliatoio. La Fiorentina, se vuole fare mercato, dovrà cedere un giocatore importante. È l’unico modo per sistemare le cose.

