Toldo: “Vanoli l’unico appiglio. La paura deve sparire, ecco cosa serve”

L'ex portiere viola, Francesco Toldo, ha parlato a Radio Rai del momento complicato in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Sono dispiaciuto per questa situazione. L'unico appiglio in questo momento è l'allenatore. Vanoli è arrivato da poco, non ha avuto il tempo di cambiare la situazione. Una scossa credo che la dia. E' un ambiente duro quando la situazione è questa. I tifosi sono molto attaccanti alla squadra. La squadra la vedo male, non è riuscita a vincere nemmeno contro una diretta concorrente: peggio di così non si può fare. Si devono togliere la paura e avere più fiducia in loro stessi.
