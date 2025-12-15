Marocchi: “Perché andare sempre sotto la curva a prendere gli insulti?”

L'ex giocatore e opinionista sportivo, Giancarlo Marocchi, ha parlato a Sky Sport del momento viola. Le sue considerazioni:
L'ex calciatore e dirigente sportivo, oggi commentato televisivo, Gianluca Marocchi, si domanda del perché di un gesto che la Fiorentina fa sempre a fine partita
La Fiorentina non deve guardare quanti punti deve fare da qui a fine anno, perché sennò arriva a fare 15 punti. E' giusto parlare di discontinuità, non si può andare sempre sotto la curva a farsi insultare. Ma che gusto c'è? Perché devi andarci, visto che lo stanno già facendo perché giochi e perdi. Prendi, ti giri e vai negli spogliatoi a fare la doccia.
