L'ex calciatore e oggi opinionista sportivo, Beppe Bergomi, ha analizzato a Sky Sport il momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Bergomi senza filtri: "Parlano sempre di paura e non di coraggio"
Le parole dell'ex calciatore, Beppe Bergomi, sul momento negativo che sta vivendo la Fiorentina in queste stagione
Continuano a parlare di paura e mai di coraggio, coraggio di osare. Giovedì la Fiorentina ha cambiato il sistema di gioco, mettendo Kouamè da una parte e Fortini dall'altra, perché effettivamente di esterni non ne ha. Cambiarla non è facile. Vanoli dice: "Se io parto così poi a gara in corso non ho la possibilità di cambiare", però in quel quarto d'ora lì, due giocate, una volta che ha saltato l'uomo, io ho sentito il tifo riaccendersi un attimo. Lo so, non è sufficiente quello, però qualcosa è stato fatto.
