Cosmi: “La Fiorentina come il mio Perugia. Serve una rivoluzione a gennaio”

L'allenatore di calcio, Serse Cosmi, ha parlato a Radio Tv Serie A della situazione in casa Fiorentina, facendo un paragone con una sua vecchia squadra. Queste le sue parole:
Questa Fiorentina mi ricorda il mio Perugia 2003/04. Partimmo con grandi aspettative, eravamo in Europa, eppure in campionato non riuscimmo a vincere per tutto il girone d’andata, anche se a differenza della Fiorentina era una squadra più viva. A gennaio Gaucci fece una rivoluzione totale, furono mandati via giocatori importanti e senatori e arrivarono più di 10 giocatori nuovi. Nel girone di ritorno facemmo 25 punti e arrivammo quartultimi, anche se ci condannò lo spareggio proprio contro la Fiorentina. Forse anche i viola dovrebbero fare qualcosa del genere a gennaio per provare a salvarsi, serve cambiare tutto. Sperando che le scelte sul mercato siano più azzeccate di quelle fatte in estate.
