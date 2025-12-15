Viola News
Cosmi: “La Fiorentina come il mio Perugia. Serve una rivoluzione a gennaio”

Serse Cosmi mister
Le parole dell'allenatore, Serse Cosmi, sul momento negativo che sta vivendo la Fiorentina in questa stagione
Redazione VN

L'allenatore di calcio, Serse Cosmi, ha parlato a Radio Tv Serie A della situazione in casa Fiorentina, facendo un paragone con una sua vecchia squadra. Queste le sue parole:

Questa Fiorentina mi ricorda il mio Perugia 2003/04. Partimmo con grandi aspettative, eravamo in Europa, eppure in campionato non riuscimmo a vincere per tutto il girone d’andata, anche se a differenza della Fiorentina era una squadra più viva. A gennaio Gaucci fece una rivoluzione totale, furono mandati via giocatori importanti e senatori e arrivarono più di 10 giocatori nuovi. Nel girone di ritorno facemmo 25 punti e arrivammo quartultimi, anche se ci condannò lo spareggio proprio contro la Fiorentina. Forse anche i viola dovrebbero fare qualcosa del genere a gennaio per provare a salvarsi, serve cambiare tutto. Sperando che le scelte sul mercato siano più azzeccate di quelle fatte in estate.

