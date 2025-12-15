Bucciantini: “Sulle facce ora c’è scritto paura. Serve una scelta forte”

Il giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, ha parlato a Sky Sport del momento della Fiorentina. Le sue parole:
Le parole di Marco Bucciantini per analizzare il momento che sta vivendo la Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta in Serie A
La partita con il Verona, per la Fiorentina, era un po' come quella con il Lecce, ovvero quelle che avevi segnato per far cominciare questo campionato. Quella era andata male e questa è andata anche peggio. In questo momento, invece dell'entusiasmo, hai visto la paralisi di una squadra. Voglio capire da loro questa paralisi mentale. Ad un certo punto, prima o poi, la sblocchi. E' chiaro che la situazione è difficile. Sulle loro facce adesso c'è scritto "paura". Quella con il Verona doveva essere la partita della vita, quella tanto attesa e te la giochi con una maglia arancio Messico, della ritmo anni '70, per me non sono dettagli. Io queste partite qua me le gioco con una maglia che rappresenti la storia. Io sono colpito dal fatto che in questo mese non c'è stato un tentativo di discontinuità, una scelta forte che attivi un'energia positiva. Servirebbe una mossa che stimoli curiosità, un'energia positiva in questo mare di energie negative.
