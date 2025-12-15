Adani: “De Gea non para più e Kean non segna. Basta alibi, non trovo soluzioni”

L'ex calciatore viola e oggi opinionista sportivo, Daniele Adani, ai microfoni della Rai durante La Domenica Sportiva, ha parlato del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
La Fiorentina fa delle partite fatiscenti, perché a me l'atteggiamento non è dispiaciuto e nemmeno l'attitudine a stare insieme con più predisposizione ad essere costruttivi, con l'animo, con gli sguardi, sobri ed equilibrati, ma anche centrati su quello che devono fare. Il punto è che questa squadra non fa niente di buono. Oltretutto, semplificando: il portiere non para più e l'attaccante non segna più. Il gol il Verona se l'è fatto da solo, la Fiorentina poteva stare a giocare fino a domani senza segnare. I gialloblu quando sono andati in vantaggio non ha più giocato, ma ogni volta che ripartiva dava l'idea di poter fare gol. La Fiorentina ha paura, negli sguardi, quando deve trovare una soluzione. Mi sembra sia tutto improvvisato. La palla lunga a Kean era l'unica giocata un po' elaborata, perché lui vinceva tutti i duelli. Però poi o vedeva il portiere, oppure la porta gli si stringeva. Cosa diversa dall'anno scorso, che gli risultava larghissima e faceva sempre gol. De Gea prende gol in ogni modo e addirittura nel momento in cui puoi portare a casa un pareggio, che di potrebbe dare un po' di speranza, cosa fa? Rallenti sull'ultima palla della partita. Il Verona ci crede, sfrutta gli ultimi millimetri di campo e ti vince la partita. E così sei costretto a subire gli ennesimi fischi dei tuoi tifosi che comunque ti hanno incitato per tutta la partita. Non ci sono più alibi e non ho idea di come possano trovare una soluzione.
