Ospite di "Viola" su Rtv38, l'ex centravanti, oggi allenatore, Alfredo Aglietti difende la posizione di Paolo Vanoli, anche se non gli risparmia delle critiche:
Aglietti: "Viola, ora è durissima. Serve cambiare giocatori e modulo, no il tecnico"
Aglietti: “Viola, ora è durissima. Serve cambiare giocatori e modulo, no il tecnico”
"Perché Dzeko e non Piccoli nel secondo tempo contro il Verona?"
Cambiare adesso l'ex allenatore del Torino sarebbe un errore, vorrebbe dire aver perso solo tempo, e la Fiorentina tempo non ne ha più. Certo, non capisco alcune scelte, ma mi fido ancora di lui. Ad esempio, perché nel secondo tempo con il Verona perché non ha messo Piccoli? E perché continuare con il 3-5-2? Adesso Vanoli deve imporsi e provare a cambiare, anche a costo di andare contro a qualche giocatore. Adesso la situazione è a dir poco in salita guardando punti e classifica, mi auguro che a gennaio il mercato possa dare una mano. Si tratta di un gruppo che va modificato profondamente, con l'arrivo di calciatori pronti e funzionali alla causa viola. Andare in Serie B sarebbe un bagno di sangue da tutti i punti di vista, tecnico ma pure economico.
