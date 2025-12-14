Amoruso: “La migliore prestazione non è bastata. Ma perché continuare col 3-5-2?”

L'ex centrale viola Lorenzo Amoruso, ospite a "Viola" su Rtv38, ha commentato l'ennesima sconfitta della Fiorentina in questo campionato:
Per l'ex difensore viola quella vista contro il Verona è stata la gara meglio giocata dalla Fiorentina
Siamo qui a dire sempre le stesse cose purtroppo e pensare che a mio avviso contro il Verona è stata la migliore Fiorentina del campionato. Non ha fatto cose eccelse per carità, ma almeno ha creato e ha dato l'impressione per gran parte del match di avere il match in mano. Nonostante questo, la squadra non è riuscita a vincere neppure in casa contro l'Hellas. Mi sono piaciuti Fagioli e Gudmundsson, hanno giocato discretamente, il problema è che quando risolvi da una parte, si creano nuovo problemi. Basti pensare alla prestazioni di De Gea e Kean. Poi, Vanoli non capisco perché insista sul 3-5-2, giovedì in coppa il cambio di sistema ti aveva aiutato. Oggi le occasioni principali sono nate tutte sui lanci lunghi per Kean, il Verona quasi ti stava agevolando e non credo proprio che l'Udinese te le concederà. Il mercato di gennaio? Non credo ci siano tanti giocatori in giro che vogliano venire a Firenze in questo momento...
