Amoruso: “Gud e Fagioli, viste cose positive. Spero che i tifosi non mollino”

Il commento sconsolato di Lorenzo Amoruso a Radio Bruno
Dopo l’ennesima e pesante sconfitta della Fiorentina, stavolta contro l’Hellas Verona, arriva l’analisi lucida e sofferta di Lorenzo Amoruso, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

«È difficile tirar fuori delle parole», esordisce Amoruso. «Ho visto una squadra che ha lottato, con alcuni giocatori che hanno messo cuore e voglia. Vanoli ha sbagliato qualche cambio, ma non mi sento di abbandonare questa squadra». L’ex difensore viola sottolinea però come, al netto dell’impegno, il risultato resti impietoso: «Conta il risultato e si è perso ancora. Adesso sei ultimissimo».

La critica si sposta sugli errori individuali, soprattutto in fase difensiva: «I gol subiti sono frutto di errori grossolani. I difensori guardano la palla e non gli uomini». Un limite che pesa enormemente in classifica e che porta Amoruso a una constatazione durissima: «Abbiamo un piede in Serie B».

Nonostante tutto, Amoruso rifiuta l’idea di una resa anticipata: «Mi rifiuto a dicembre di pensare che questa squadra possa tirare la cuoia. Voglio vedere una Fiorentina che combatta da qui alla fine». In questo scenario cupo, individua anche qualche segnale incoraggiante: «In questo momento drammatico vedo qualcosa di positivo. Oggi Gudmundsson e Fagioli hanno fatto una buona partita».

Capitolo allenatore: «Non metto in discussione Vanoli, non avrebbe senso. Ha pochi margini per stravolgere questa squadra». La linea è chiara: ora servono responsabilità individuali. «Adesso in campo si deve andare solo per la maglia».

Infine, un appello diretto alla tifoseria: «Spero che i tifosi non mollino. Almeno finché la matematica non ci condanna».

