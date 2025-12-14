Amoruso: “Gud e Fagioli, viste cose positive. Spero che i tifosi non mollino”

«È difficile tirar fuori delle parole», esordisce Amoruso. «Ho visto una squadra che ha lottato, con alcuni giocatori che hanno messo cuore e voglia. Vanoli ha sbagliato qualche cambio, ma non mi sento di abbandonare questa squadra». L’ex difensore viola sottolinea però come, al netto dell’impegno, il risultato resti impietoso: «Conta il risultato e si è perso ancora. Adesso sei ultimissimo».