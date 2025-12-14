Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Verona:
La ricetta di Vanoli: “Non bisogna aver fretta di vincere nei primi 5 minuti”
Sicuramente le vittorie aiutano l'autostima, ma abbiamo già dimenticato quella partita, dobbiamo farci valere in campionato. Per noi le partite di dicembre sono finali, vanno vinte. Serve coraggio, non fretta di vincere nei primi cinque minuti. Il nostro avversario sa lottare per la salvezza, dovremo essere bravi sulle seconde palle e sulle ripartenze. Le parole di Commisso in settimana? Di motivazione e di grande responsabilità
