Fiorentina-Verona, domenica alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sullo scontro diretto di domenica prossima
Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League, la Fiorentina ha l'obbligo di fare tre punti anche in campionato. Dmenica 14 dicembre alle 15:00 arriverà al Franchi il Verona di Paolo Zanetti. Quello con gli scaligeri è un vero e proprio scontro diretto con le squadre divise da 3 punti (Fiorentina 6, Verona 9). Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove seguirla in Tv e radio

Domenica 14 dicembre, ore 15:00Stadio Artemio Franchi
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Alberto Santi
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

