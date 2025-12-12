Fiorentina-Verona, domenica alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming

Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League, la Fiorentina ha l'obbligo di fare tre punti anche in campionato. Dmenica 14 dicembre alle 15:00 arriverà al Franchi il Verona di Paolo Zanetti. Quello con gli scaligeri è un vero e proprio scontro diretto con le squadre divise da 3 punti (Fiorentina 6, Verona 9). Ecco dove vederla in tv e streaming.