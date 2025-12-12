Dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League, la Fiorentina ha l'obbligo di fare tre punti anche in campionato. Dmenica 14 dicembre alle 15:00 arriverà al Franchi il Verona di Paolo Zanetti. Quello con gli scaligeri è un vero e proprio scontro diretto con le squadre divise da 3 punti (Fiorentina 6, Verona 9). Ecco dove vederla in tv e streaming.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Verona, domenica alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming
Le info
Fiorentina-Verona, domenica alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming
Tutte le info sullo scontro diretto di domenica prossima
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 14 dicembre, ore 15:00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Alberto Santi
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA