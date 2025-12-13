L'ex calciatore viola Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina:
Di Chiara: “Fiorentina ultima? Neanche nei periodi più scuri”
"Era una squadra costruita con ambizione, addirittura si parlava di Champions League"
L'ultimo posto non accadeva neanche nei periodi più scuri. Nel gruppo in lotta per la salvezza ci sono tutte squadre più o meno avvezze a fare questo campionato, dalla Fiorentina invece non ci si aspettava questo. Era una squadra costruita con ambizione, addirittura si parlava di Champions League, con un allenatore affidabile come Pioli e con l'acquisto di scommesse che -ahimè- non stanno risultando vincenti in campo.
