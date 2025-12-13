Viola News
Di Chiara: “Fiorentina ultima? Neanche nei periodi più scuri”

"Era una squadra costruita con ambizione, addirittura si parlava di Champions League"
L'ex calciatore viola Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina:

L'ultimo posto non accadeva neanche nei periodi più scuri. Nel gruppo in lotta per la salvezza ci sono tutte squadre più o meno avvezze a fare questo campionato, dalla Fiorentina invece non ci si aspettava questo. Era una squadra costruita con ambizione, addirittura si parlava di Champions League, con un allenatore affidabile come Pioli e con l'acquisto di scommesse che -ahimè- non stanno risultando vincenti in campo.

