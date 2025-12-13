Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:
Flachi duro: “Sento sempre le stesse frasi banali. Non ho sensazioni positive”
La paura prima di partite come quella di domani si vive. Però noi calciatori siamo consapevoli che possiamo cambiare il proprio destino. Quando vedi il trasporto dei tifosi ti deve scattare qualcosa a livello di orgoglio.
"Vedo sempre il solito atteggiamento"—
"La partita di giovedì non mi ha dato tante sensazioni positive. Non ho visto la voglia di cambiare le cose. Ho sentito le stesse frasi banali. Mai un trasporto emotivo. Non è facile giocare in quella situazione, però adesso devono tirare fuori il proprio orgoglio. Dovevano andare in ritiro molto prima, invece è durato un giorno. Spero di sbagliarmi ma vedo sempre il solito atteggiamento. Il Dinamo Kiev è una squadra di basso livello della Serie B italiana."
"Vi dico una cosa"—
"Alla Sampdoria eravamo noi giocatori che chiedevamo al mister di andare in ritiro. A Firenze nessuno dice nulla. La mentalità dei calciatori moderni è sbagliata, pensano che sia tutto bello. Anche i contratti altissimi non aiutano, visto anche il livello dei giocatori della rosa viola."
