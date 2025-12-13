Viola News
Caressa e Zazzaroni pronosticano: “Ecco come finirà Fiorentina-Verona”

Ecco il pronostico dei due giornalisti su Fiorentina-Verona
Redazione VN

A Radio Deejay, come tutte le giornate di campionato, Fabio Caressa, noto giornalista, e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si dilettano nel pronosticare le partite del fine settimana di Serie A. Su Fiorentina-Verona, i due sono di comune d'accordo: "Vincerà la Fiorentina"

