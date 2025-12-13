Carnasciali: “Il mercato un errore. Commisso è lontano, sono certo di una cosa”

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della sfida della Fiorentina contro il Verona:
Quella di domani è una partita fondamentale. Il Verona viene dalla vittoria contro l'Atalanta, mentre noi dalla vittoria in Conference League non entusiasmante. Adesso bisogna calarsi nel ruolo di una squadra che lotta per non retrocedere. Dobbiamo pensare al sodo, ambire a posizioni di classifica diverse potrebbe essere un grande errore. Quando succedono queste cose le colpe sono di tutti. Ero contento dell'arrivo di Pioli, ma i ritorni non mi sono mai piaciuti. Il mercato è stato un errore, manca un difensore che possa impostare l'azione da dietro.
I 27 milioni spesi per lui li avrei usati per uno o due centrocampisti. Non capisco perché ci siano tre attaccanti con lo stesso procuratore. Pradé è andato via troppo tardi e non prendere un dirigente in grado di capire Firenze fa capire la gestione del club. Il presidente è troppo lontano e sono convinto che Palladino e Pioli, gli ultimi due allenatori in carica, non abbiano mai avuto un contatto continuo con lui. Non mi sembra una cosa normale.
