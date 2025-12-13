Viola News
Ferrara: “Ecco il problema della Fiorentina. Pioli, come si fa a non voler esterni?”

Le parole di Benedetto Ferrara ai microfoni di Radio Bruno
Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

E' una partita fondamentale, la Fiorentina deve vincere. Sarebbe una coerenza con la partita di giovedì, qualche segnale c'è stato. Se bisogna centrare un problema direi il centrocampo e l'assenza di una grande personalità. Vanoli ci sta lavorando. Non sarà facile trovarlo a gennaio, certi giocatori forti è difficile se ne vadano da dove sono. Non tutti sono disposti a venire in una Fiorentina in questa situazione. E' fondamentale essere positivi in queste situazioni, i problemi si possono cambiare. Vincere la prima in campionato contro una diretta concorrente sarebbe positivo. Vanoli ha dato un segnale di scelte coraggiose: ha cambiato la squadra dal 60', ha schierato due catene funzionali, il ritorno di Kouamé. Lui ha grande voglia di lottare, con tutti i suoi limiti ma è un bell'esempio. La Fiorentina ha fatto vedere qualcosa di buono sulle fasce. Non voglio difendere Pioli che ha fatto errori letali, ma come si fa a non voler un esterno offensivo? Questa cosa va risolta dal mercato di gennaio.

