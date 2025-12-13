Monti: “Se gioca Kouamé vuol dire che manca qualcosa. Ecco dove vedrei Gud”

Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso in merito alla situazione in casa viola:
Sono contento della vittoria di giovedì, era uno scoglio importante. Vincere aiuta a vincere. Domani saranno concentrati, è fondamentale. C'è tempo, ma bisogna vedere qualcosa di diverso. Giovedì nell'atteggiamento c'è stato un cambiamento anche se non è stata una partita fantastica. Non hai sfruttato le occasioni. Il Verona è una squadra che sta lottando, per loro un pareggio potrebbe andare anche bene, a noi no. Non esiste andare in Serie B. Adesso poche critiche, ora c'è da spingere. Spero che ce l'abbiano tutti molto chiaro come i tifosi.
I singoli—
Mi è piaciuto l'atteggiamento di Gudmundsson. Adesso Parisi sta facendo bene, sbaglia i palloni, ma ha l'atteggiamento cosciente. Se tutti facessero un po' come fa lui sarebbe meglio. Kouamé? Non voglio sminuirlo, ma se schiera lui vuol dire che manca qualcosa. Non si potrebbe mettere Gud play? In questo momento come tappabuchi. Nicolussi in questo momento è in grande difficoltà.
La mentalità—
Ho visto piccoli segnali, non tanto nel gioco dove hai lasciato possibilità alla Dinamo. Però ho visto più grinta. ho visto meglio Dodò, anche solo nell'atteggiamento. Ma non basta, con il Verona bisogna fare un click in più perché giocano meglio di noi. Domani è una finale di Champions.
