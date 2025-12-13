Tuttosport si concentra su Moise Kean, in gol in Conference League contro la Dinamo Kiev. Non segnava dalla gara di campionato contro il Bologna del 26 ottobre scorso. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
Tuttosport su Kean: “Il gol contro la Dinamo Kiev è la svolta”
Kean non segnava dalla gara di campionato contro il Bologna del 26 ottobre scorso
Un'astinenza che stava incidendo sul morale e sul sistema nervoso del giocatore, tanto da scatenare sabato scorso il litigio con Mandragora per chi dovesse tirare il rigore (trasformato poi dal centrocampista). Giovedì sera Kean ha archiviato lo screzio «come quando ai giardinetti tutti vogliono calciare», sottolineando come i due si siano poi chiariti, ma è indubbio che l'episodio abbia inciso. Il gol contro la Dynamo rappresenta dunque una svolta, anche perché un Kean ritrovato e motivato può fare la differenza contro il Verona, che arriverà al Franchi per una vera e propria sfida salvezza. Moise Kean nell'Hellas ha giocato in prestito dalla Juventus nella stagione 2017-18 (19 presenze e 4 reti) e da avversario gli ha già fatto 5 gol, due con la maglia della Juventus nel 2022-23 e tre la scorsa stagione in maglia viola. La tripletta al Franchi consacrò la ritrovata vena realizzativa dopo l'astinenza dell'ultima stagione in bianconero. Andò meno bene al ritorno quando una brutta botta all'arcata sopraccigliare (porta ancora un cerotto sulla ferita) e il conseguente trauma cranico lo fermarono. Paolo Vanoli non ha mai avuto dubbi: da Kean la Fiorentina non può prescindere e dopo averlo messo titolare in Conference sfrutterà il ritrovato entusiasmo (pure per la fascia di capitano nel finale) anche in campionato.
