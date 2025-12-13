Tuttosport: “La richiesta di Vanoli e la posizione di Kean. Summit al Viola Park”

Dopo Verona la dirigenza e il tecnico faranno un vertice di mercato per chiarire i tasselli mancanti ed eventuali uscite. Vanoli giovedì è passato alla tanto invocata difesa a quattro e rivendica l’assenza di esterni che solo il mercato può portare, oltre a una pedina in difesa e un centrocampista di sostanza e personalità. Prima però dovranno essere fatte alcune uscite per non rischiare problemi con i parametri Uefa. Chi però non si muoverà è Moise Kean, blindato dalla Fiorentina nonostante qualche sirena di mercato: chi lo vorrà dovrà aspettare luglio (clausola di 62 milioni). Lo riporta Tuttosport.