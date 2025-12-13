Guetta: “Marì disastroso, Fagioli delusione. Richardson? Rimango perplesso”

Davi Guetta ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Le parole del direttore:
Non è tempo di esperimenti con Richardson in campo. E' il tempo della concretezza. La vittoria è necessaria, serve coraggio e consapevolezza. La Serie B è terrificante, non ci dobbiamo andare con il settimo monte ingaggi. Sarebbe un disastro per tutti. Mettiamo Sohm e Mandragora davanti alla difesa che spero sia a quattro. Ci vuole solidità. Prandelli è suggestivo, ma non esiste che possa tornare. Spero non ci sia bisogno di ricorrere a Iachini.
Sui singoli—
Non so cosa si sia visto in Richardson. Nel primo tempo era da 4,5. ha fatto due azioni, se ci si accontenta di questo. Ci sono delle fissazioni. Non vano fatti esperimenti. Fagioli? E' una delle più grandi delusioni della stagione. Fazzini è ancora ingiudicabile. Pablo Marì? È palesemente insufficiente in tutte le partite che ha giocato, mi piacerebbe vedere Pongracic da centrale
