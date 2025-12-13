Il doppio ex Ceccarelli: “Verona abituato a soffrire, la Fiorentina no”

Luca Ceccarelli, doppio ex di Fiorentina e Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Il più delle volte rimodellare la mentalità non è facile, calarsi in una situazione diversa da quella di partenza. Il Verona è abituato a salvarsi nelle ultime giornate, quindi per loro sarà più semplice reggere quelle pressioni. La Fiorentina si vede che non è una squadra oggi, per recuperare una situazione del genere serve essere tutti compatti. Inizialmente la rosa deve esser brava a recuperare il gruppo, anche grazie a Vanoli. Verona? Gioca un bel calcio, cerca di mostrare le idee di Zanetti. Ogni anno non dico che riparti da zero, ma viene cambiata molta parte della rosa. Bravo il tecnico che si adatta alle caratteristiche dei calciatori.
