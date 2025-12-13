Roggi: “La Fiorentina deve cambiare mentalità. Con la Dinamo Kiev mi è piaciuto Dodò”

L'opinione dell'ex viola Moreno Roggi sul momento della Fiorentina. Ne ha parlato ai microfoni di Lady Radio

L'opinione dell'ex viola Moreno Roggi sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole a Lady Radio:

"Alla Fiorentina manca un po' di fiducia. Non riescono ad esprimersi al meglio. Questa è una squadra che ha valori. Io sono stato troppo ottimista dopo il mercato, nel dire che era una squadra da primi posti in Serie A. Ho sopravvalutato la rosa, ma credo anche che ci sia stato una sorta di blackout totale nella Fiorentina. A partire da Stefano Pioli, che io continuo a stimare ma evidentemente non è riuscito ad ottenere il meglio da ognuno di questi giocatori. Però è impensabile che il valore di questa rosa sia questo."

Cosa faresti per salvare la Fiorentina? — "Non ho visto ancora nessun tipo di assetto tattico. Forse perché la Fiorentina giocava per obiettivi diversi da quelli attuali. Adesso, però, la squadra dovrà cambiare mentalità. Forse la preparazione non è stata all'altezza, perché i giocatori dopo tre mesi arrivano ancora secondi sul pallone. Ovviamente c'è anche tanto nervosismo tra i calciatori, ma questo succede sempre quando i risultati non arrivano."

Il cambio di modulo — "Ho apprezzato la scelta di Vanoli di far dormire la squadra al Viola Park dopo la Dinamo Kiev. Ho rivisto Dodò in palla e nel secondo tempo la Fiorentina mi è piaciuta. Si sono espressi tutti meglio, compreso Gudmundsson. Adesso la squadra viola dovrà giocare per salvarsi, quindi stando più coperta. Ho visto prendere dei gol dai viola in maniera allucinante. Sulle palle da fermo è fondamentale che il difensore tenga il contatto con l'attaccante per tutto il tempo."