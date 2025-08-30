SERIE A 2025-26
Serie A – Roma e Napoli strappano, con fatica, 3 punti importanti
le gare di serie a in tempo reale
Serie A – Roma e Napoli strappano, con fatica, 3 punti importanti
I tabellini aggiornati, i risultati e le dirette testuali in tempo reale delle gare del campionato di Serie A 2025-26
Di seguito il programma delle gare della 2ª giornata di Serie A (LEGGI LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE)
2° GIORNATA
|Venerdì 29 agosto 2025
|CREMONESE-SASSUOLO
|3-2
|Reti: 37 Terracciano (C), 39 Vazquez (C), 63 Pinamonti (S), 73 Berardi rig. (S), 90+3 De Luca rig. (C)
|LECCE-MILAN
|0-2
|Reti: 66 Loftus-Cheek, 87 Pulisic
|Sabato 30 agosto 2025
|BOLOGNA-COMO
|1-0
|Reti: 59 Orsolini
|PARMA-ATALANTA
|1-1
|Reti: 79 Pasalic (A), 85 Cutrone (P)
|NAPOLI-CAGLIARI
1-0
|Reti: 90+5 Anguissa
|PISA-ROMA
0-1
|Reti: 55 Soule
|Domenica 31 agosto 2025
|GENOA-JUVENTUS
|18:30
|Reti:
|TORINO-FIORENTINA
|18:30
|Reti:
|INTER-UDINESE
|20:45
|Reti:
|LAZIO-HELLAS VERONA
|20:45
|Reti:
