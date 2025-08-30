Viola News
Serie A – Roma e Napoli strappano, con fatica, 3 punti importanti

I tabellini aggiornati, i risultati e le dirette testuali in tempo reale delle gare del campionato di Serie A 2025-26
Roberto Vinciguerra
SERIE A 2025-26

Di seguito il programma delle gare della  2ª giornata di Serie A  (LEGGI  LA  CLASSIFICA  IN TEMPO  REALE)

2° GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025
CREMONESE-SASSUOLO3-2
Reti:  37 Terracciano (C), 39 Vazquez (C), 63 Pinamonti (S), 73 Berardi rig. (S), 90+3 De Luca rig. (C)
LECCE-MILAN0-2
Reti:  66 Loftus-Cheek, 87 Pulisic
Sabato 30 agosto 2025
BOLOGNA-COMO1-0
Reti:  59 Orsolini
PARMA-ATALANTA1-1
Reti:  79 Pasalic (A), 85 Cutrone (P)
NAPOLI-CAGLIARI
1-0
Reti:  90+5 Anguissa
PISA-ROMA
0-1
Reti:  55 Soule
Domenica 31 agosto 2025
GENOA-JUVENTUS18:30
Reti:  
TORINO-FIORENTINA18:30
Reti:  
INTER-UDINESE20:45
Reti:  
LAZIO-HELLAS VERONA20:45
Reti:  
 
LEGGI  LA  CLASSIFICA  IN TEMPO  REALE

 

