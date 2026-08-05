La conferenza stampa di presentazione di Inao Oulai al Viola Park: ecco le prime parole del centrocampista ivoriano
Ancora sangue River, ancora Argentina, ancora Paratici, e chi ci ferma più!
Continua il ciclo di conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo gli appuntamenti di luglio prima della tournée estiva, oggi è stato il turno dell'ultimo arrivato per il centrocampo gigliato.
Presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Inao Oulai, centrocampista classe 2006 arrivato dal Trabzonspor. Ecco le sue parole:
"Parlo molto con l'allenatore: è un grande mister e ci fa lavorare sodo. Sono un giocatore duttile, non ho una posizione fissa in mezzo al campo e sono pronto ad occupare qualsiasi zona mi chiederà il mister."
Perché la Serie A?"Il progetto della Fiorentina è quello giusto per me, perfetto per la valorizzazione dei giovani. Il tecnico è nuovo e ha grande energia: per questo, quando ho saputo dell'interesse viola, ho detto subito di sì. È un progetto che guarda a lungo termine."
Il centrocampo con Fagioli e Atta"Siamo tutti molto giovani, ma siamo davvero contenti di lavorare insieme. Sono ragazzi con qualità importanti. Il mio obiettivo è impegnarmi ogni giorno e giocare il più possibile. Darò tutto per aiutare la squadra, indipendentemente da chi sarà al mio fianco in mezzo al campo."
Su cosa stai lavorando per crescere ancora?"Sono qui per imparare. Devo migliorare sia sul profilo tattico che tecnico. Sono arrivato in Italia per questo".
Come hai vissuto la tua ascesa?"A me piace semplicemente giocare a calcio. Negli ultimi 12 mesi la mia vita è cambiata molto: adesso sono qui a Firenze e ne sono davvero orgoglioso. Devo ringraziare i miei genitori e mio fratello."
Aveta la consapevolezza di dover fare una grande stagione?"Siamo qui per lavorare e abbiamo un bellissimo gruppo. Sappiamo bene che questa sarà una stagione speciale per via dell'anniversario del club e per questo daremo davvero tutto. In ogni partita dimostreremo la nostra fame e la voglia di vincere, poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati."
Come hai vissuto la trattativa con la Fiorentina?"Volevo solo venire qui. Il mio unico obiettivo era giocare nella Fiorentina e i miei agenti mi hanno aiutato a realizzarlo. Tanti hanno esagerato e ho sentito molte cose sulle ore precedenti al mio trasferimento in Italia. Io sono concentrato solo sulla Fiorentina e sono pronto a giocare tante partite in questo club."
C'è un giocatori a cui ti ispiri?"Mi piacciono diversi calciatori della Serie A, ma il mio idolo di sempre è Yaya Touré."
Quando hai saputo dell'interesse della Fiorentina?"Ero focalizzato al massimo sul Mondiale e sulle prestazioni con la Costa d'Avorio. Una volta concluso il torneo, mi sono concentrato sul mercato e sulla Fiorentina. L'interesse viola mi ha reso felicissimo, per questo ringrazio il presidente e i dirigenti: sono davvero entusiasta di essere a Firenze."
Chi ti sta impressionando in viola?"Sono stato accolto benissimo da tutti ed è la mia prima esperienza in Italia. Tutti i compagni mi hanno fatto un'ottima impressione, in particolare Atta: ha una grande tecnica, spero di fare molto bene insieme a lui."
In futuro ti vedi più vicino alla porta?"Al momento penso solo a migliorare, spetterà al mister decidere dove impiegarmi. Il mio obiettivo principale è raggiungere una condizione fisica ottimale e dare tutto per questa maglia."
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