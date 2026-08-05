Continua il ciclo di conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo gli appuntamenti di luglio prima della tournée estiva, oggi è stato il turno dell'ultimo arrivato per il centrocampo gigliato.

Presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Inao Oulai, centrocampista classe 2006 arrivato dal Trabzonspor. Ecco le sue parole:

"Parlo molto con l'allenatore: è un grande mister e ci fa lavorare sodo. Sono un giocatore duttile, non ho una posizione fissa in mezzo al campo e sono pronto ad occupare qualsiasi zona mi chiederà il mister."

Perché la Serie A?

Il centrocampo con Fagioli e Atta

Su cosa stai lavorando per crescere ancora?

Come hai vissuto la tua ascesa?

Aveta la consapevolezza di dover fare una grande stagione?

Come hai vissuto la trattativa con la Fiorentina?

C'è un giocatori a cui ti ispiri?

Quando hai saputo dell'interesse della Fiorentina?

Chi ti sta impressionando in viola?

In futuro ti vedi più vicino alla porta?

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. Il tecnico è nuovo e ha grande energia: per questo, quando ho saputo dell'interesse viola, ho detto subito di sì. È un progetto che guarda a lungo termine.""Siamo tutti molto giovani, ma siamo davvero contenti di lavorare insieme. Sono ragazzi con qualità importanti. Il mio obiettivo è impegnarmi ogni giorno e giocare il più possibile. Darò tutto per aiutare la squadra, indipendentemente da chi sarà al mio fianco in mezzo al campo.""Sono qui per imparare. Devo migliorare sia sul profilo tattico che tecnico. Sono arrivato in Italia per questo"."A me piace semplicemente giocare a calcio. Negli ultimi 12 mesi la mia vita è cambiata molto: adesso sono qui a Firenze e ne sono davvero orgoglioso. Devo ringraziare i miei genitori e mio fratello.""Siamo qui per lavorare e abbiamo un bellissimo gruppo.. In ogni partita dimostreremo la nostra fame e la voglia di vincere, poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati.""Volevo solo venire qui. Il mio unico obiettivo era giocare nella Fiorentina e i miei agenti mi hanno aiutato a realizzarlo.. Io sono concentrato solo sulla Fiorentina e sono pronto a giocare tante partite in questo club.""Mi piacciono diversi calciatori della Serie A,.""Ero focalizzato al massimo sul Mondiale e sulle prestazioni con la Costa d'Avorio. Una volta concluso il torneo, mi sono concentrato sul mercato e sulla Fiorentina.: sono davvero entusiasta di essere a Firenze.""Sono stato accolto benissimo da tutti ed è la mia prima esperienza in Italia. Tutti i compagni mi hanno fatto un'ottima impressione, in particolare.""Al momento penso solo a migliorare, spetterà al mister decidere dove impiegarmi. Il mio obiettivo principale è raggiungere una condizione fisica ottimale e dare tutto per questa maglia."