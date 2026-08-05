Come raccolto in esclusiva da Firenzedintorni.it, il giocatore più amato dai tifosi viola non raccoglierà l'invito del presidente Giuseppe Commisso

Redazione VN
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Giancarlo Antognoni non cambia idea. Come raccolto in esclusiva da Firenzedintorni.it, il giocatore più amato dai tifosi viola non raccoglierà l'invito del presidente Giuseppe Commisso e rimarrà della sua posizione.

Il Presidente della Fiorentina infatti, ha deciso di ritirare la maglia numero 10 per questa stagione, in onore di quello che Antognoni significa per Firenze e la Fiorentina. Giancarlo ha apprezzato, ma rimane inamovibile nelle sue convinzioni.

commisso antognoni grafica

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