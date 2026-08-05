Giancarlo Antognoni non cambia idea. Come raccolto in esclusiva da Firenzedintorni.it, il giocatore più amato dai tifosi viola non raccoglierà l'invito del presidente Giuseppe Commisso e rimarrà della sua posizione.

Il Presidente della Fiorentina infatti, ha deciso di ritirare la maglia numero 10 per questa stagione, in onore di quello che Antognoni significa per Firenze e la Fiorentina. Giancarlo ha apprezzato, ma rimane inamovibile nelle sue convinzioni.