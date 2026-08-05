La Fiorentina piazza uno dei colpi più prestigiosi di questa sessione di mercato. Franco Mastantuono vestirà la maglia viola nella stagione 2026/27: è arrivato infatti l’accordo totale con il Real Madrid per il trasferimento in prestito del talento argentino.

Fabrizio Romano conferma l’intesa tra i due club che è stata raggiunta nella mattinata di oggi. Il classe 2007 si trasferirà al Viola Park con la formula del prestito, per poi fare ritorno al Real Madrid nel giugno 2027.

BREAKING: Franco Mastantuono on loan to Fiorentina, here we go!



Agreement reached with Real Madrid this morning, loan move for the Argentinian talent who joins the Italian club. ⚜️



Mastantuono will return to Real Madrid in June 2027. pic.twitter.com/s4GxiQ7lYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Atteso già oggi

L'opzione di rinnovo secondo la Gazzetta

"Franco Mastantuono volerà in Italia oggi per sostenere le visite mediche alla Fiorentina". aggiunge Romano. "Prestito secco, senza clausola di opzione d'acquisto da parte del Real Madrid. Non è mai stata una possibilità includere alcuna clausola di acquisto".I rapporti idilliaci tra Fiorentina e Real aprono ora le porte ad un nuovo possibile scenario. Le due società avrebbero trattato anche. Quest'ultima scatterebbe, secondo quanto raccolto da(non in Conference).