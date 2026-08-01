Giornata di amichevole di lusso per la Fiorentina di Fabio Grosso, che oggi in Austria alle 18.00 affronta il Real Madrid di José Mourinho. E se la curiosità di vedere i viola in campo, seppur nel pieno della preparazione estiva, contro una squadra del calibro delle Merengues si fa sentire, ancor più pressante è la voglia di arrivare ad un giovane talento dei Blancos che, proprio a causa delle sirene di mercato, non farà parte oggi dello scrimmage contro i gigliati: Franco Mastantuono. Attendendo nuove notizie al riguardo, nel frattempo cominciamo a sognare e ad ipotizzare come potrebbe giocare l'italo-argentino nella Fiorentina di Fabio Grosso.

L'esterno che serve a Grosso

Il fantasista che disorienta

Il classe 2007 è abbastanza versatile sul fronte offensivo, ma i ruoli che predilige sono soprattutto l'ala destra e la trequarti. In questo senso,, con la guida gigliata che potrebbe schierarlo sulla fascia destra a piede invertito, oppure anche dall'altra parte. La card diche vi proponiamo di seguito, poi, evidenzia come nella passata stagione Mastantuono sia stato impiegato, nelle 35 partite a cui ha preso parte (17 delle quali giocate dall'inizio), soprattutto in quella parte del campo. Intrigante allora pensare cosa sarebbe in grado di fare un tridente composto dall'argentino, Kean e un altro esterno di spessore a sinistra. L'assetto, infortuni e mercato permettendo, potrebbe essere il seguente: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Kean, Parisi/Gudmundsson.Ma come si nota dai dati di Sofascore, anche un'altra caratteristica del giocatore potrebbe essere utilizzata dal tecnico dei gigliati per mischiare le carte in tavola e disorientare gli avversari.infatti, e con la sua tecnica. In tal senso,dove insieme ad un altro fantasista potrebbe essere quel collante tra attacco e centrocampo pronto a dare quell'estro per tirar fuori dal cilindro occasioni, assist per Kean e, perché no, qualche rete in più. Ecco come potrebbe essere la formazione tipo: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Kean.potrebbe essere proposto, con il duo d'attacco che potrebbe esser supportato proprio dal classe 2007: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono; Kean, Piccoli/Gudmundsson. Insomma, con Mastantuono a referto le possibilità allettanti si sprecherebbero, con i viola che attendono allora in queste ore di vedere se sarà possibile piazzare il colpo finale per portare a Firenze un altro, potenziale, talentuoso argentino.