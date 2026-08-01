Attendendo nuove notizie al riguardo, nel frattempo cominciamo a sognare e ad ipotizzare come potrebbe giocare Mastantuono nella Fiorentina di Fabio Grosso.
Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo
Giornata di amichevole di lusso per la Fiorentina di Fabio Grosso, che oggi in Austria alle 18.00 affronta il Real Madrid di José Mourinho. E se la curiosità di vedere i viola in campo, seppur nel pieno della preparazione estiva, contro una squadra del calibro delle Merengues si fa sentire, ancor più pressante è la voglia di arrivare ad un giovane talento dei Blancos che, proprio a causa delle sirene di mercato, non farà parte oggi dello scrimmage contro i gigliati: Franco Mastantuono. Attendendo nuove notizie al riguardo, nel frattempo cominciamo a sognare e ad ipotizzare come potrebbe giocare l'italo-argentino nella Fiorentina di Fabio Grosso.
L'esterno che serve a GrossoIl classe 2007 è abbastanza versatile sul fronte offensivo, ma i ruoli che predilige sono soprattutto l'ala destra e la trequarti. In questo senso, potrebbe essere il giocatore perfetto per Fabio Grosso nel suo 4-3-3, con la guida gigliata che potrebbe schierarlo sulla fascia destra a piede invertito, oppure anche dall'altra parte. La card di Sofascore che vi proponiamo di seguito, poi, evidenzia come nella passata stagione Mastantuono sia stato impiegato, nelle 35 partite a cui ha preso parte (17 delle quali giocate dall'inizio), soprattutto in quella parte del campo. Intrigante allora pensare cosa sarebbe in grado di fare un tridente composto dall'argentino, Kean e un altro esterno di spessore a sinistra. L'assetto, infortuni e mercato permettendo, potrebbe essere il seguente: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Kean, Parisi/Gudmundsson.
Il fantasista che disorientaMa come si nota dai dati di Sofascore, anche un'altra caratteristica del giocatore potrebbe essere utilizzata dal tecnico dei gigliati per mischiare le carte in tavola e disorientare gli avversari. Mastantuono è un abile creatore di occasioni infatti, e con la sua tecnica potrebbe essere impiegato anche da trequartista. In tal senso, stuzzica anche l'idea di un 4-3-2-1, dove insieme ad un altro fantasista potrebbe essere quel collante tra attacco e centrocampo pronto a dare quell'estro per tirar fuori dal cilindro occasioni, assist per Kean e, perché no, qualche rete in più. Ecco come potrebbe essere la formazione tipo: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Kean. In alternativa, anche un 4-3-1-2 potrebbe essere proposto, con il duo d'attacco che potrebbe esser supportato proprio dal classe 2007: De Gea; Dodo/Jimenez, Dragusin/Pongracic, Viery/Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Atta; Mastantuono; Kean, Piccoli/Gudmundsson. Insomma, con Mastantuono a referto le possibilità allettanti si sprecherebbero, con i viola che attendono allora in queste ore di vedere se sarà possibile piazzare il colpo finale per portare a Firenze un altro, potenziale, talentuoso argentino.
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