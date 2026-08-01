Fiorentina, il pagellone di agosto: dallo 0 per il trattamento riservato a Gosens al 10 per l'arrivo di Atta
VIDEO VN - Atta: “Grosso ci chiede una cosa in particolare"
0 al trattamento a Gosens
"Non cosi, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche", scrive il tedesco nel suo post di commiato da Firenze. Come dargli torto? Legittimo non considerarlo parte del nuovo corso, per carità, ma metterlo alla porta senza neppure convocarlo per il ritiro, anche no. Senza stare a ricordare i suoi due anni in campo - ottimo il primo, molto meno il secondo quando Robin si è fatto avviluppare dal grigiore -, era l'uomo (vero) a non meritarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Formazioni ufficiali
Real Madrid-Fiorentina, formazioni ufficiali: Solo uno tra Oulai e Fagioli. La scelta su Kean
Obiettivi mercato
Moretto: "Mastantuono, Fiorentina in prima fila. Philogene idea concreta"
Live
LIVE - Real Madrid-Fiorentina: squadre in campo per il riscaldamento
Le nostre esclusive
Come giocherebbe la Fiorentina con Mastantuono? Dal 4-3-3 alla fantasia sulla trequarti
Obiettivi mercato
VIDEO - Quando Philogene ha incantato il mondo: il gol di rabona in Hull-Rotherham
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti