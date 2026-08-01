1 di 11 Prossima scheda 1 di 11

0 al trattamento a Gosens

"Non cosi, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche", scrive il tedesco nel suo post di commiato da Firenze. Come dargli torto? Legittimo non considerarlo parte del nuovo corso, per carità, ma metterlo alla porta senza neppure convocarlo per il ritiro, anche no. Senza stare a ricordare i suoi due anni in campo - ottimo il primo, molto meno il secondo quando Robin si è fatto avviluppare dal grigiore -, era l'uomo (vero) a non meritarlo.

FLORENCE, ITALY - MAY 10: Robin Gosens of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and Genoa CFC at Artemio Franchi on May 10, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

1 di 11 Prossima scheda 1 di 11