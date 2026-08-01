Orazio Accomando di Sportmediaset riporta aggiornamenti sul mercato della Fiorentina, su Kean e su Pellegrino.
VIDEO - Kean, che gol in allenamento: il colpo di tacco è una meraviglia
Orazio Accomando di Sportmediaset riporta aggiornamenti sul mercato della Fiorentina mediante un post pubblicato su X. Ecco di seguito il testo:
"A inizio settimana ci sarà un incontro tra Como e Fiorentina per Moise Kean. L'attaccante resta il primo obiettivo per la squadra di Fabregas, pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 45M. La Fiorentina, come anticipato due giorni fa, ha in pugno Mateo Pellegrino del Parma, ma serve prima l'uscita di Kean".
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Formazioni ufficiali
Real Madrid-Fiorentina, formazioni ufficiali: Solo uno tra Oulai e Fagioli. La scelta su Kean
Obiettivi mercato
Moretto: "Mastantuono, Fiorentina in prima fila. Philogene idea concreta"
Live
LIVE - Real Madrid-Fiorentina: squadre in campo per il riscaldamento
Le nostre esclusive
Come giocherebbe la Fiorentina con Mastantuono? Dal 4-3-3 alla fantasia sulla trequarti
Obiettivi mercato
VIDEO - Quando Philogene ha incantato il mondo: il gol di rabona in Hull-Rotherham
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti