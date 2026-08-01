VIDEO - Kean, che gol in allenamento: il colpo di tacco è una meraviglia

Orazio Accomando di Sportmediaset riporta aggiornamenti sul mercato della Fiorentina mediante un post pubblicato su X. Ecco di seguito il testo:

"A inizio settimana ci sarà un incontro tra Como e Fiorentina per Moise Kean. L'attaccante resta il primo obiettivo per la squadra di Fabregas, pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 45M. La Fiorentina, come anticipato due giorni fa, ha in pugno Mateo Pellegrino del Parma, ma serve prima l'uscita di Kean".