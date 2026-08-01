La Fiorentina ha messo nel mirino Franco Mastantuono del Real Madrid (che nel frattempo ha dichiarato di voler andare a giocare in Italia), ma la trattativa non è semplice. I due club ne potrebbero parlare nuovamente oggi pomeriggio approfittando dell'amichevole in programma alle 18 a Klagenfurt in Austria. La Fiorentina, tuttavia, sta valutando altri fronti, anche perché serviranno tre-quattro esterni.

Negli ultimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - è stato fatto un tentativo per il portoghese Carlos Forbs, ventiduenne del Club Brugge che però ha escluso l’Italia come destinazione. E allora resta d’attualità il nome di Matteo Cancellieri della Lazio, fondamentalmente perché rappresenterebbe un’occasione a buon prezzo considerando che il suo contratto coi biancocelesti scadrà a giugno 2027. Da capire le intenzioni del Napoli su Noa Lang e quelle del Lipsia su Johan Bakayoko, ancora sotto osservazione.