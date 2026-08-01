L'argentino non è stato convocato per l'amichevole di oggi pomeriggio tra Real Madrid e Fiorentina. Tutto lasciare a una cessione

Redazione VN
Mastantuono

Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo

Oggi pomeriggio in Austria la Fiorentina affronterà in amichevole il Real Madrid. La partita sarà l'occasione per fare il punto della situazione sulla trattativa per Franco Mastantuono, obiettivo di mercato viola di Fabio Parativi, non convocato per la partita tra Blancos e viola. Ecco cosa scrive Repubblica Firenze:

(...) Il talento italoargentino ha vissuto una stagione complessa e poco brillante a Madrid, tanto che la dirigenza spagnola ha maturato la decisione di lasciarlo partire in prestito per permettergli di ritrovare continuità. E attorno al nome del classe 2007 si sono già registrati interessi da più parti. In questo scenario, però, la Fiorentina attende pazientemente l’evolversi della situazione. La società viola segue il giocatore con grande attenzione da lungo tempo e ha già provveduto a muovere i propri passi ufficiali, facendo sapere chiaramente ai vertici del Real Madrid di essere pronta ad accoglierlo in riva all’Arno. La chiave di volta dell’intera operazione resta però legata alla volontà del ragazzo. Se Mastantuono darà il proprio benestare definitivo al progetto tecnico fiorentino, la trattativa potrà realmente decollare ed entrare nel vivo.
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