La Fiorentina piazza un colpo di grande prospettiva per il proprio reparto offensivo assicurandosi, per l'anno del Centenario, le prestazioni di Franco Mastantuono. Il club viola ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il trasferimento in prestito secco di Franco Mastantuono.

Il talento argentino classe 2007 arriverà a Firenze con la formula del prestito senza diritto di riscatto e farà ritorno al club spagnolo al termine della stagione 2026/27, come previsto dagli accordi tra le due società.

Domani è una giornata chiave: sono infatti state programmate le visite mediche con la Fiorentina, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’ufficialità dell’operazione.

L'opzione di prolungamento

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I rapporti idilliaci tra Fiorentina e Real aprono le porte ad un nuovo possibile scenario:. Quest'ultima scatterebbe, secondo quanto raccolto da(non in Conference). Questa opzione è stata smentita, almeno informalmente, dal club viola.