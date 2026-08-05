Formula e visite mediche con la Fiorentina: ecco i dettagli dell'operazione che porta Mastatuono a vestire la maglia viola
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La Fiorentina piazza un colpo di grande prospettiva per il proprio reparto offensivo assicurandosi, per l'anno del Centenario, le prestazioni di Franco Mastantuono. Il club viola ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il trasferimento in prestito secco di Franco Mastantuono.
Il talento argentino classe 2007 arriverà a Firenze con la formula del prestito senza diritto di riscatto e farà ritorno al club spagnolo al termine della stagione 2026/27, come previsto dagli accordi tra le due società.
Domani è una giornata chiave: sono infatti state programmate le visite mediche con la Fiorentina, ultimo passaggio prima della firma sul contratto e dell’ufficialità dell’operazione.
L'opzione di prolungamentoI rapporti idilliaci tra Fiorentina e Real aprono le porte ad un nuovo possibile scenario: l'inserimento di un'opzione nel contratto di Mastantuono che prolungherebbe di un altra stagione la sua permanenza in viola. Quest'ultima scatterebbe, secondo quanto raccolto da la Gazzetta dello Sport, in caso di qualificazione dei Viola alla Champions League o all'Europa League (non in Conference). Questa opzione è stata smentita, almeno informalmente, dal club viola.
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