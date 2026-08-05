Il mercato degli attaccanti resta in continua evoluzione e tra i nomi al centro delle valutazioni c’è anche quello di Roberto Piccoli. La situazione legata all’attaccante della Fiorentina, infatti, è momentaneamente in una fase di attesa: il club viola non è convinto, per il momento, di cederlo nonostante il pressing di Lazio e, più recentemente, Genoa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le intricate valutazioni in casa Fiorentina avrebbero spinto il Genoa a guardarsi intorno alla ricerca di altre soluzioni per il reparto offensivo. L’ultima idea del club rossoblù porta a Daniel Jebbison, attaccante del Bournemouth.