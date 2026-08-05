Franco Mastantuono è viola: nella tarda mattinata di oggi, 5 agosto 2026, è stato ottenuto il via libera definitivo dal Real Madrid per la chiusura dell'operazione. La formula è quella del prestito secco. Nelle ore precedenti alla definizione, il nodo principale era legato alla divisione dell'ingaggio tra Fiorentina e Blancos. Ora ogni tassello sembra essere andato a suo posto.

Sono state proprio le due società a convenire per prime sulla bontà di un'operazione che porta benefici a entrambe: ai viola sotto l'aspetto tecnico, mentre al Real sotto quello economico (almeno per quella stagione).

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I rapporti idilliaci tra Fiorentina e Real aprono ora le porte ad un nuovo possibile scenario. Le due società avrebbero trattato anche. Quest'ultima scatterebbe, secondo quanto raccolto da(non in Conference). Questa opzione è stata smentita, almeno informalmente secondo la consuetudine recente, dal club viola.