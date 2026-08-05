La Fiorentina continua a seguire con attenzione Franco Mastantuono, anche se il talento argentino del Real Madrid non rappresenta al momento la priorità assoluta del mercato viola. Nelle ultime ore si sono rincorse numerose indiscrezioni sul suo futuro, ma la trattativa resta ancora aperta. Il club considera il classe 2007 una possibile "ciliegina sulla torta", dopo aver definito gli altri obiettivi.

Determinante sarebbe stato il contatto diretto di Fabio Grosso con il giocatore. Secondo quanto filtra dalla Spagna, il tecnico viola avrebbe telefonato a Mastantuono per illustrargli il progetto tecnico della Fiorentina, spiegandogli il ruolo che avrebbe in squadra e come intende valorizzarne le caratteristiche. Un confronto che, insieme a quello avuto con il direttore sportivo Fabio Paratici, avrebbe permesso ai viola di portarsi in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Per arrivare alla fumata bianca restano da definire l'intesa economica tra Fiorentina e Real Madrid, anche se i rapporti tra i due club vengono descritti come molto positivi. La società viola, inoltre, vuole essere certa di trovare un giocatore pienamente convinto di sposare il progetto, anche nel caso di un'esperienza limitata a una sola stagione. Lo scrive la Nazione.