La Fiorentina sta lavorando per sistemare l’attacco. Nelle ultime ore il Como è definitivamente uscito dalla corsa a Kean, spingendo la società viola a blindarlo facendo passare il concetto che sarà il centravanti della prossima stagione (in quanto prevede che non arriveranno offerte adeguate in tempi accettabili).

Parallelamente Piccoli potrebbe rimanere come suo vice. Più passa il tempo e meno la sua partenza è probabile, nonostante l’interesse del Genoa. La preparazione estiva dell’ex Cagliari ha convinto l’allenatore, la cui stima nei suoi confronti è cresciuta enormemente. Lo scrive il Corriere dello Sport.