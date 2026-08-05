La Fiorentina continua a lavorare sulle corsie offensive, considerate la priorità del mercato a pochi giorni dal debutto stagionale in Coppa Italia. Oltre alla trattativa per Kristian Thorstvedt, restano sul taccuino i nomi di Noa Lang e Johan Bakayoko, con il direttore sportivo Fabio Paratici e Roberto Goretti pronti ad accelerare per almeno un rinforzo, anche se i prezzi potrebbero calare dopo Ferragosto.

Sul piano tattico, Fabio Grosso ha mostrato disponibilità a passare al 4-3-2-1, un sistema che richiede però giocatori di qualità e fantasia alle spalle della punta. In questo contesto Albert Gudmundsson, che dopo il ritiro della maglia numero 10 sceglierà un nuovo numero di maglia, resta al centro del progetto nonostante le voci di mercato.

Capitolo cessioni: al momento non sono arrivate offerte né per Gudmundsson né per Dodô. Per il terzino brasiliano, però, l'addio appare sempre più probabile dopo gli arrivi di Jiménez e João Mário. La Fiorentina valuta il giocatore almeno 15 milioni di euro e attende una proposta che potrebbe arrivare da Napoli, Roma o dalla Premier League. Lo scrive la Nazione.