L'ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha commentato sul proprio profilo Instagram l'arrivo in viola di Mastantuono.
L'ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha commentato sul proprio profilo Instagram l'arrivo in viola di Mastantuono. Ecco le sue parole.
"L'operazione che ha fatto Paratici è un capolavoro perché, andando oltre al calciatore, questo è comprendere a pieno il popolo viola. È la comprensione umana-calcistica dello spirito fiorentino. È rispetto verso i tifosi, il popolo viola sa che difficilmente potrà competere per un titolo, ma i supporters vogliono una speranza, un dono. Ecco perché Paratici e la dirigenza viola hanno concesso un sogno, che si chiama Franco Mastantuono. Per chi ama il calcio, è veramente una bella cosa".
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