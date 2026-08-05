L'ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha commentato sul proprio profilo Instagram l'arrivo in viola di Mastantuono. Ecco le sue parole.

"L'operazione che ha fatto Paratici è un capolavoro perché, andando oltre al calciatore, questo è comprendere a pieno il popolo viola. È la comprensione umana-calcistica dello spirito fiorentino. È rispetto verso i tifosi, il popolo viola sa che difficilmente potrà competere per un titolo, ma i supporters vogliono una speranza, un dono. Ecco perché Paratici e la dirigenza viola hanno concesso un sogno, che si chiama Franco Mastantuono. Per chi ama il calcio, è veramente una bella cosa".