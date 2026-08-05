Retroscena di mercato emerso sul canale YouTube di Fabrizio Romano: i viola puntano un nuovo innesto a titolo definitivo per le corsie esterne
Ancora sangue River, ancora Argentina, ancora Paratici, e chi ci ferma più!
La trattativa per portare Franco Mastantuono a Firenze si è ormai conclusa con la formula del prestito secco dal Real Madrid. Tuttavia, il mercato in entrata per le corsie esterne della Fiorentina è destinato a non finire qui.
A svelare un importante retroscena sulle strategie del club viola è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto in diretta durante una trasmissione sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
L'ipotesi di un colpo a titolo definitivo
Mentre Fabrizio Romano analizzava i dettagli del trasferimento dell'argentino alla corte di Fabio Grosso, Moretto lo ha fermato per aggiungere un dettaglio rilevante sulle manovre della dirigenza gigliata:
"La Fiorentina porta a casa un grande talento in prestito per un anno, però occhio perché la squadra viola sta cercando un altro esterno di grande livello, da prendere di proprietà. La Fiorentina è scatenata."
Un'indicazione chiara sulle ambizioni viola: la società vuole garantire a mister Grosso non solo l'innesto di qualità a breve termine rappresentato da Mastantuono, ma anche un investimento a titolo definitivo per rinforzare la rosa nel lungo periodo.
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