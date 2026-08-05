La trattativa per portare Franco Mastantuono a Firenze si è ormai conclusa con la formula del prestito secco dal Real Madrid. Tuttavia, il mercato in entrata per le corsie esterne della Fiorentina è destinato a non finire qui.

A svelare un importante retroscena sulle strategie del club viola è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto in diretta durante una trasmissione sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Mentre Fabrizio Romano analizzava i dettagli del trasferimento dell'argentino alla corte di Fabio Grosso, Moretto lo ha fermato per aggiungere un dettaglio rilevante sulle manovre della dirigenza gigliata:

"La Fiorentina porta a casa un grande talento in prestito per un anno, però occhio perché la squadra viola sta cercando un altro esterno di grande livello, da prendere di proprietà. La Fiorentina è scatenata."