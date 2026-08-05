«Mastantuono? Per lui rappresenterebbe una chance importante per ripartire»
VIDEO Gazzetta - Mastantuono, che colpo! Tutto sul nuovo gioiello viola
Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato con scetticismo l'arrivo di Mastantuono dal Real Madrid. Ecco le sue parole a Lady Radio:
«Mastantuono?Per lui rappresenterebbe una chance importante per ripartire», ha spiegato l'ex attaccante. «Una realtà come la Fiorentina, di livello intermedio, è l'ambiente ideale per ritrovare spazio e continuità. Se dovesse arrivare a Firenze a fare il "fenomeno', a gennaio può pure tornare a Madrid».
GUDMUNDSSON
«Se fossi il direttore sportivo cercherei di recuperare l'investimento fatto. Per il giocatore potrebbe essere il momento giusto per cambiare ambiente e provare a rilanciare la propria carriera».
CENTROCAMPO
«L'organico è molto numeroso, soprattutto in mezzo al campo. Servirà intervenire sul fronte delle uscite, perché in quel reparto la Fiorentina può contare su sette-otto centrocampisti».
MERCATO
«Durante il mercato di gennaio ero rimasto perplesso dalle operazioni della Fiorentina, ma si trattava di una sessione particolare, dettata dall'emergenza. Oggi, invece, mi sembra che la situazione sia stata riequilibrata»
© RIPRODUZIONE RISERVATA