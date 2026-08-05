Luis Figo, ex stella del Real Madrid, Barcellona ma non solo, ha attaccato duramente Gianni Infantino per la gestione del Mondiale. Ecco le sue parole al Daily Mail:

Potrei scrivere 10.000 parole sui problemi della Fifa Ma per la soluzione ne bastano tre: Infantino deve andarsene. Amo il calcio da tutta la vita. Sono stato un calciatore professionista per 20 anni. E credetemi, nel corso della mia carriera ne ho incontrati di farabutti. Ma ciò che è emerso negli ultimi dieci giorni rappresenta il comportamento più basso, ingannevole e vile, dettato da un interesse puramente egoistico, a cui abbia mai assistito. Un uomo che vorrebbe fare una cosa del genere l'uomo che cercherebbe di imporre cambiamenti così radicali solo per arricchire se stesso e i suoi amici, è una reliquia del passato del calcio e non dovrebbe avere alcun ruolo nel suo futuro. Se era un'idea così valida, perché non l'avete comunicata ai vostri membri quando li avete riuniti tutti in una stanza prima della finale dei Mondiali? Se era un piano così solido, perché non avete informato i vostri membri anche dei rischi, oltre a quelli che avete definito benefici? Se l'operazione era così ovvia e vantaggiosa, perché non essere onesti sul fatto che, alla fine, ti avrebbe garantito un incarico da 30 milioni di dollari l'anno? Ma nulla di tutto ciò è stato fatto