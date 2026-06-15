Roberto Vinciguerra

| Redattore

Collaboratore e redattore di Violanews.com dal 2002. Scrittore, storico e statistico della Fiorentina e del calcio italiano in generale. Tante le collaborazioni fra cui quelle con Radio Blu, Radio Sportiva, Radio Studio 54, Radio Bruno Toscana, Guerin Sportivo, TVR Teleitalia, Toscana TV, Il Brivido Sportivo e Tutto-Viola. Nel 2009 è stato uno dei fondatori del Museo della Fiorentina. Ha diretto, fra gli altri, gli uffici stampa dell’Everlast Firenze Basket e della Futsal Florentia C5 femminile. Dal 2005 al 2009 ha fondato e diretto FiSport.it, un portale web dedicato alle società sportive fiorentine impegnate nei massimi campionati a livello nazionale. Collabora con “La Nazione” e Federico Buffa, oltre che svolgere la funzione di segretario dell'associazione “Storia Viola”. Ha ideato e gestisce Numericalcio.it, il portale del calcio italiano e internazionale