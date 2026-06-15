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Roberto Vinciguerra

Redattore

Collaboratore e redattore di Violanews.com dal 2002. Scrittore, storico e statistico della Fiorentina e del calcio italiano in generale. Tante le collaborazioni fra cui quelle con Radio Blu, Radio Sportiva, Radio Studio 54, Radio Bruno Toscana, Guerin Sportivo, TVR Teleitalia, Toscana TV, Il Brivido Sportivo e Tutto-Viola. Nel 2009 è stato uno dei fondatori del Museo della Fiorentina. Ha diretto, fra gli altri, gli uffici stampa dell’Everlast Firenze Basket e della Futsal Florentia C5 femminile. Dal 2005 al 2009 ha fondato e diretto FiSport.it, un portale web dedicato alle società sportive fiorentine impegnate nei massimi campionati a livello nazionale. Collabora con “La Nazione” e Federico Buffa, oltre che svolgere la funzione di segretario dell'associazione “Storia Viola”. Ha ideato e gestisce Numericalcio.it, il portale del calcio italiano e internazionale

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Serie A - Fiorentina, quarto esordio in trasferta consecutivo

R. Vinciguerra

La Fiorentina, come potevamo prevedere, giocherà fuori casa la prima partita di campionato, nello specifico all'Olimpico contro la Roma. Quello della stagione 2026-27 sarà il quarto esordio…

6 luglio 1950 lo stadio dei 120.00 a Firenze dal Mattino small

76 anni fa l'annuncio dello stadio da 120.000 posti a Firenze

R. Vinciguerra

Di seguito riportiamo il testo de "LA NAZIONE" del 7 luglio 1950, in cui il sindaco di Firenze Mario Fabiani presentò alla città il progetto dell'ampliamento del "Comunale" di Firenze fino a 120.000…

Fiorentina

91 anni fa l'esordio internazionale ufficiale della Fiorentina

R. Vinciguerra

Il 16 giugno 1935 segna una un momento storico nella vicenda della Fiorentina: i viola fanno l’esordio assoluto in una competizione europea. Si tratta della celebre Coppa dell’Europa Centrale, meglio…