La quota di 11.000 abbonati alle gare casalinghe della Fiorentina per il prossimo campionato di Serie A, raggiunta ieri, confermano sostanzialmente la media degli abbonamenti sottoscritti in questo stesso periodo nelle precedenti stagioni relative alla gestione "Commisso", cioè dal 2019. Una sorta di "picco" venne toccato nel 2022, quando le tessere sottoscritte intorno al 23 luglio furono circa 12.500, con il periodo della prelazione che scadeva il 25 luglio. Ricordiamo che il record di abbonamenti della gestione "Commisso" venne stabilito nel 2019-20 con 26.153 tessere, che rappresentano anche la settima maggior quota assoluta della storia della Fiorentina ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO CON LE GARE STAGIONALI DELLA FIORENTINA
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS statistiche Abbonati in media con gli anni precedenti. I numeri della gestione “Commisso”
gli abbonati viola
Abbonati in media con gli anni precedenti. I numeri della gestione “Commisso”
Nell'ultimo decennio si sta confermando uno "zoccolo duro" di circa 11.000 abbonati viola alla data del 23 luglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA