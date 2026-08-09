2001-2022, i 21 anni consecutivi più avari di gioie della storia viola

Dal 13 giugno 2001, giorno in cui la Fiorentina si impose per la sesta ed ultima volta nella sua storia in Coppa Italia, i tifosi viola (che nel frattempo subirono la "mazzata" della retrocessione e del successivo fallimento della società gigliata nell'estate del 2002) non hanno più visto un giocatore gigliato alzare un trofeo.

Nella storia della Fiorentina non era mai successo che squadra viola rimanesse a bocca asciutta per 25 stagioni consecutive. Il precedente primato negativo riguardava il periodo 1975-1996, ossia all'indomani del successo della Fiorentina in Coppa Italia (28 giugno 1975) e dalla conquista della Coppa di Lega Italo-Inglese, avvenuta il 10 dicembre 1975, fino al trionfo in Coppa Italia datato 18 maggio 1996 (a cui seguì, pochi mesi dopo, il successo in Supercoppa contro il Milan) Nelle 21 annate successive a quel 1975 la Fiorentina non riuscì mai ad imporsi in una competizione di alto livello fino alla Coppa Italia alzata nel 1996, anche se dobbiamo evidenziare il fatto che nel 1981-82 la squadra allenata da "Picchio" De Sisti sfiorò lo scudetto e due anni dopo, cioè nell'annata 1983-84, sempre con "Picchio" in panchina la Fiorentina lottò seriamente per il tricolore piazzandosi poi al terzo posto, senza scordare che nel 1989-90 i gigliati vennero sconfitti dalla Juventus in finale di Coppa UEFA. Al termine del campionato 1992-93 arrivò anche la retrocessione in Serie B, la prima della Fiorentina nel dopo guerra.

Negli ultimi 25 anni la squadra viola, oltre al successo nel campionato di Serie C2 nel 2003, può vantare due finali di Conference League (perse entrambe), due finali di Coppa Italia (perse contro il Napoli nel 2014 e l'Inter nel 2023) ed un 3° posto in campionato sul "campo", cioè al netto della penalizzazione nel campionato 2006-07, anche se, ufficialmente, la squadra viola non è mai arrivata prima del 4° posto in questo lungo periodo.

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.