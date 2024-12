Gudmundsson titolare a Bologna? Ma Sottil non è Bove: chi a sinistra?

Bologna-Fiorentina. Nella testa di Raffaele Palladino dopo la Conference League c'è la partita in Emilia. L'assenza di Bove ha sollevato diversi interrogativi su chi sarà il suo sostituto. È bene precisare che, in rosa, non c'è un giocatore che rispecchi l'ex Roma per caratteristiche, ma Palladino dovrà trovare una nuova soluzione tattica per riproporre quella Fiorentina che ha fatto male alle big del nostro campionato. Spesso, nelle gare più complicate, l'ex allenatore del Monza si è affidato a Bove nel ruolo di esterno adattato, fondamentale nella fase difensiva. Cosa che non può fare Riccardo Sottil. Per questo motivo, viene spontaneo chiedersi: chi prenderà il posto di Bove a Bologna?